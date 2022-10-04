Талалаев объяснил низкую результативность Агаларова в «Ахмате»

Экс-наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о малом количестве игрового времени нападающего Гамида Агаларова, выигравшего бомбардирскую гонку РПЛ в сезоне-2021/2022.

«Агаларов пришел в «Ахмат» в момент, когда у нас была закончена предсезонная подготовка. Он не был готов, но это не вина Агаларова. Вина тех, кто его готовил, и что он пропустил этот период», - рассказал тренер в эфире «Коммент.Шоу».

22-летний нападающий перешел в «Ахмат» из «Уфы» в середине июля. Его трансфер обошелся грозненскому клубу в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Гамид провел шесть матчей в Премьер-лиге и забил всего один гол.