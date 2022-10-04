Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маурисио: «Грозный — одно из лучших мест, где я только бывал»

04 Октября 2022 • 10:03 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
1 2.40 X 3.55 2 2.85
09.10 16:30

Бывший полузащитник «Терека» (ныне «Ахмата») Маурисио поделился мнением о Грозном.

Напомним, что футболист защищал цвета грозненской команды в период с 2010 по 2015 год. Всего в составе «Терека» бразилец провёл 172 матча, в которых забил 28 голов и отдал 16 результативных передач.

«Грозный — одно из лучших мест, где я только бывал. А «Ахмат» — настоящая семья. Там я вырос и как человек, и как игрок. В Грозном я ни разу не чувствовал себя в опасности», — цитирует Маурисио Sport24.

В настоящий момент 33-летний хавбек защищает цвета московской «Родины», выступающей в Первой лиге. В текущем сезоне Маурисио провёл в составе своей нынешней команды два матча, не отметившись в них результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Грозный Маурисио Ахмат Родина Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
10:20 · Россия. Премьер-лига
Маурисио рассказал о сорвавшемся переходе в «Химки»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта сумма трансфера Агаларова в «Ахмат»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Талалаев объяснил низкую результативность Агаларова в «Ахмате»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Маурисио: «Грозный — одно из лучших мест, где я только бывал»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Получал удовольствие от игры «Ахмата» в матче с «Динамо»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Моя тренерская карьера не завершена»
08:35 · Россия. Премьер-лига
Названы сроки восстановления голкипера «Ростова» Медведева
07:14 · Россия. Премьер-лига
«Я офигел»: Маурисио назвал самый ценный подарок от Кадырова
06:50 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Зенит‑2» в моей жизни закончен»
06:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита»: «Луческу был эгоистичен, он со многими конфликтовал»
06:39 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Без Юрана «Химки» ни одного матча не выиграют»
06:34 · Россия. Премьер-лига
Аршавин объяснил уход Радимова из «Зенита-2» 2
06:27 · Россия. Премьер-лига
Агент форварда ЦСКА Яковлева рассказал о будущем футболиста
03:00 · Россия. Премьер-лига
Сафонов: «Наверное, результат закономерный»
00:06 · Россия. Премьер-лига
Колыванов прокомментировал игру «Динамо» в последних матчах чемпионата России
Все новости
Рекомендуем