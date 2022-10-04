Маурисио: «Грозный — одно из лучших мест, где я только бывал»

Бывший полузащитник «Терека» (ныне «Ахмата») Маурисио поделился мнением о Грозном.

Напомним, что футболист защищал цвета грозненской команды в период с 2010 по 2015 год. Всего в составе «Терека» бразилец провёл 172 матча, в которых забил 28 голов и отдал 16 результативных передач.

«Грозный — одно из лучших мест, где я только бывал. А «Ахмат» — настоящая семья. Там я вырос и как человек, и как игрок. В Грозном я ни разу не чувствовал себя в опасности», — цитирует Маурисио Sport24.

В настоящий момент 33-летний хавбек защищает цвета московской «Родины», выступающей в Первой лиге. В текущем сезоне Маурисио провёл в составе своей нынешней команды два матча, не отметившись в них результативными действиями.