Названы сроки восстановления голкипера «Ростова» Медведева

Футбольный агент Андрей Талаев, который ведет дела голкипера «Ростова» Никиты Медведева, высказался о сроках восстановления своего клиента.

«Операция была сложная, но прошла хорошо. Полгода примерно, ориентируемся на это время восстановления. Сложно говорить о точных сроках. Надеемся, что успеет до конца сезона», - цитирует Талаева «РБ Спорт».

Напомним, что вратарь получил повреждение связок колена в поединке Фонбет Кубка России против «Оренбурга».

После 11 туров чемпионата России «Ростов» набрал 22 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидера на семь очков.