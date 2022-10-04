Названы сроки восстановления голкипера «Ростова» Медведева

Футбольный агент Андрей Талаев, который ведет дела голкипера «Ростова» Никиты Медведева, высказался о сроках восстановления своего клиента.
«Операция была сложная, но прошла хорошо. Полгода примерно, ориентируемся на это время восстановления. Сложно говорить о точных сроках. Надеемся, что успеет до конца сезона», - цитирует Талаева «РБ Спорт».
Напомним, что вратарь получил повреждение связок колена в поединке Фонбет Кубка России против «Оренбурга».
После 11 туров чемпионата России «Ростов» набрал 22 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидера на семь очков.
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