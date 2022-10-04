«Я офигел»: Маурисио назвал самый ценный подарок от Кадырова

Бразильский полузащитник Маурисио, поигравший в российском чемпионате за петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат», вспомнил о самом ценном подарке, который получил от главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Кадыров подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил мне и пригласил на ужин в резиденцию. Там он вручил мне большую коробку. Когда увидел, что внутри – офигел», - передает слова футболиста Sport24.

Напомним, что Маурисио провел за грозненский коллектив 172 поединка в разных турнирах. На счету полузащитника 28 голов и 16 результативных передач в составе «Ахмата». Сейчас он выступает в Первой лиге за клуб «Родина».