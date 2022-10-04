Радимов: «Зенит‑2» в моей жизни закончен»

Футбольный специалист Владислав Радимов высказался о своем уходе с поста главного тренера второй команды «Зенита».

«Зенит‑2» в моей жизни закончен. Никогда больше Радимова в «Зените‑2» не будет. Хочу от всей души сказать спасибо болельщикам, которые ходят на пацанов», - цитирует Владислава «Матч ТВ».

Напомним, что Радимова назначили советником гендиректора «сине-бело-голубых» по развитию молодежного футбола.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 29 очков после 11 туров. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на шесть баллов.