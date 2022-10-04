Экс-игрок «Зенита»: «Луческу был эгоистичен, он со многими конфликтовал»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Маурисио вспомнил о работе под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу.

«Луческу оказался странным тренером. Он поменял почти всю команду, со многими конфликтовал. Мирча был эгоистичным. Из-за всех этих внутренних проблем мы не стали чемпионами», - передает слова игрока издание Sport24.

Напомним, что Луческу занимал пост главного тренера «сине-бело-голубых» с 2016 по 2017 год.

В настоящий момент петербургской командой руководит Сергей Семак. При российском специалисте «Зенит» движется к пятому подряд чемпионскому титулу РПЛ.