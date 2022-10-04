Сёмин: «Без Юрана «Химки» ни одного матча не выиграют»

Экс-рулевой столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре подмосковных «Химок» после ухода из команды Сергея Юрана. В данный момент коллективом руководит Спартак Гониев.

«Так, как «Химки» играют в обороне, - они ни одной игры не выиграют. Тот футбол, в который они играли с Юраном, оставлял шансы. После Юрана у них нет шансов набрать очки», - передает слова специалист «Матч ТВ».

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги подмосковный коллектив набрал восемь баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Гогниева встретятся с «Уралом». Игра пройдет 7 октября.