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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин объяснил уход Радимова из «Зенита-2»

04 Октября 2022 • 06:34 Комментировать

Экс-футболист «Зенита», а ныне заместитель гендиректора по спортивному развитию клуба Андрей Аршавин прокомментировал уход Владислава Радимова с поста наставника второй команды «сине-бело-голубых».

«Владислав Николаевич пошел на повышение, стал советником Александра Медведева. На него будут возложены дополнительные требования и задачи», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

После ухода с поста рулевого «Зенита-2» Радимова назначили советником гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.

В текущем сезоне первая команда «Зенита» уверенно лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Владислав Радимов
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