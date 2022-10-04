Агент форварда ЦСКА Яковлева рассказал о будущем футболиста

Футбольный агент Антон Железняков, который представляет интересы форварда столичного ЦСКА Владислава Яковлева, поделился мнением о будущем своего подопечного.

«Нас не отпустили в аренду, были варианты в РПЛ. Сказали, что игрок нужен команде, так как есть матчи Кубка, травмы и дисквалификации. Влад терпит. Надо работать, вот и все», - передает слова агента Metaratings.ru.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 20-летний форвард провел семь поединков, в которых отметился одной голевой передачей.

После 11 туров Премьер-лиги «армейцы» набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице.