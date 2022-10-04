Колыванов прокомментировал игру «Динамо» в последних матчах чемпионата России

Бывший футболист сборных СССР, СНГ и России, а также московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал игру и результаты «бело-голубых», которые команда продемонстрировала в последних матчах чемпионата России.

«Всегда, когда команда не выигрывает, виноват у всех кто? Виноват специалист, главный тренер. Коллегу не хотелось бы обсуждать, это неэтично. Всегда смотрю игры «Динамо» и честно вам скажу, что с прошлогоднего осеннего перерыва команда стала играть вообще по-другому, даже когда еще Шварц работал», - цитирует специалиста Bet On Mobile.

Колыванов считает, что успешно тренировать столичный клуб могут российские специалисты.

На текущий момент москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице МИР Российской премьер-лиги.