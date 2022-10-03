Газзаев: «Малком и Промес – лучшие на данный момент футболисты чемпионата»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал своё мнение о лучших на сегодняшний день футболистах МИР Российской премьер-лиги.

«Согласен, что Малком и Промес – лучшие на данный момент футболисты чемпионата. Это абсолютные лидеры своих клубов», - приводит слова специалиста «Комсомольская Правда».

Газзаев считает, что оба игрока показывают требуемый от них результат, и, кроме того, они важны для своих команд.

Эксперт отметил, что ему больше импонирует игрок «Зенита», и признался, что его впечатляет тройка бразильцев «Малком - Клаудиньо - Вендел» в составе «сине-бело-голубых».