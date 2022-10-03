Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев: «Малком и Промес – лучшие на данный момент футболисты чемпионата»

03 Октября 2022 • 23:22 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал своё мнение о лучших на сегодняшний день футболистах МИР Российской премьер-лиги.

«Согласен, что Малком и Промес – лучшие на данный момент футболисты чемпионата. Это абсолютные лидеры своих клубов», - приводит слова специалиста «Комсомольская Правда».

Газзаев считает, что оба игрока показывают требуемый от них результат, и, кроме того, они важны для своих команд.

Эксперт отметил, что ему больше импонирует игрок «Зенита», и признался, что его впечатляет тройка бразильцев «Малком - Клаудиньо - Вендел» в составе «сине-бело-голубых».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Валерий Газзаев Чемпионат России РПЛ Куинси Промес Клаудиньо Маркус Вендел Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Крылья Советов 0:0 Краснодар 1.95 3.50 4.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Октября
00:06 · Россия. Премьер-лига
Колыванов прокомментировал игру «Динамо» в последних матчах чемпионата России
03 Октября
23:26 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Работа Федотова и тренеров в Швейцарии сопоставима»
23:22 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Малком и Промес – лучшие на данный момент футболисты чемпионата»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Идову прокомментировал неудачную серию «Химок»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «После Воронежа мы фактически целый день возвращались домой»
21:37 · Россия. Премьер-лига
После таких игр тренер должен сказать: «Если есть игра, очки будут» - Осинькин
21:29 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Сафонов - тот игрок, который без ноги станет и будет играть»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Не наиграли на победу, если объективно взять»
20:16 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили высказался о ситуации Селихова в «Спартаке»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Иван Соловьёв вспомнил, как поехал покупать BMW на премиальные в «Динамо»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал о переговорах с клубом РПЛ 1
18:57 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Единственный игрок, который мог заменить Кордобу, получил травму на тренировке»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Ощущение того, что мы не добрали очков, оно с нами»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:10 · Россия. Премьер-лига
​ФИФА обязала «Аталанту» погасить задолженность перед «Локомотивом»
Все новости
Рекомендуем