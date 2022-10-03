Иван Соловьёв вспомнил, как поехал покупать BMW на премиальные в «Динамо»

Иван Соловьёв, который в своё время выступал за «Динамо», вспомнил, как получил в московском клубе премиальные в размере около 600-700 тысяч рублей. По словам футболиста, сразу после получения этих денег он отправился в автосалон и приобрёл BMW X5.

«Сидел дома, пришло сообщение - сразу встал с дивана и сказал жене: «Поехали за машиной». Поехал – купил», - рассказал Соловьёв, чьи слова приводит Sports.ru.

Соловьёв отметил, что автомобиль обошёлся ему примерно в один миллион рублей. При этом всю сумму в салоне он отдал наличными.

В настоящий момент Иван Соловьёв выступает за «Насаф» в Узбекистане.