Юран рассказал о переговорах с клубом РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил «Матч ТВ», что продолжает активно вести переговоры с одним из клубов чемпионата России.

Известно, что специалист возглавлял «Химки» с февраля нынешнего года и покинул пост в августе. При этом, точная причина увольнения главного тренера не названа до сих пор.

«Пока ничего нового. Да, переговоры с клубом РПЛ продолжаются, ничего не приостанавливалось. Просто чемпионат только возобновился, из-за чего все более затяжно немного. Но работа может возобновиться после любого тура», - отметил в рамках интервью Юран.

Представители СМИ уверены, что речь идет об одной из команд, пребывающей в подвале турнирной таблицы РПЛ.