​ФИФА обязала «Аталанту» погасить задолженность перед «Локомотивом»

ФИФА вынесла решение по обращению «Локомотива» - московский клуб в определённый момент перестал получать от «Аталанты» деньги за трансфер полузащитника Алексея Миранчука. ФИФА обязала итальянский клуб погасить задолженность перед «железнодорожниками» в течение 45 дней. Бергамаски должны выплатить в том числе 5% пени за срок задержки (с 17 июня до даты платежа). Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа» со ссылкой на пресс-службу «Локомотива».

Отмечается, что если «Аталанта» не выполнит требование ФИФА, то клуб могут ждать достаточно серьёзные санкции, вплоть до запрета на трансферы на три трансферных окна.

В настоящий момент Алексей Миранчук играет за «Торино» на правах аренды.