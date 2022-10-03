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​ФИФА обязала «Аталанту» погасить задолженность перед «Локомотивом»

03 Октября 2022 • 18:10 Комментировать

ФИФА вынесла решение по обращению «Локомотива» - московский клуб в определённый момент перестал получать от «Аталанты» деньги за трансфер полузащитника Алексея Миранчука. ФИФА обязала итальянский клуб погасить задолженность перед «железнодорожниками» в течение 45 дней. Бергамаски должны выплатить в том числе 5% пени за срок задержки (с 17 июня до даты платежа). Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа» со ссылкой на пресс-службу «Локомотива».

Отмечается, что если «Аталанта» не выполнит требование ФИФА, то клуб могут ждать достаточно серьёзные санкции, вплоть до запрета на трансферы на три трансферных окна.

В настоящий момент Алексей Миранчук играет за «Торино» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торино Аталанта Алексей Миранчук
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