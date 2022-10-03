Бывший игрок «Динамо» Леандро Фернандес дал небольшое интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

- Смотрите ли вы матчи «Динамо», знаете ли вы о результатах команды?

- Если честно, я не смотрю матчи «Динамо», банально не хватает времени, да и разница в часовых поясах заметна. Но, конечно, я слежу за результатами команды. Подписан на все социальные сети, знаю, что происходит с ней, и желаю успеха всегда! Неудачи случаются, надо верить, что дальше всё будет лучше.

- Тогда вы наверняка знаете, что за «Динамо» сейчас играет ваш однофамилец, видели его до этого?

- Да, я видел Фернандеса. Он считается очень перспективным игроком. Полных его матчей в составе «Динамо» я не видел, но знаю, что он уже несколько раз удалился. Самое главное, в такой ситуации нужно дать новому игроку время на адаптацию, особенно с учетом того, что он очень молод и первый раз играет в Европе.

- Видите ли вы себя в будущем, работающим в «Динамо»?

- Я не вижу себя работающим в «Динамо». Но если клуб скажет, что он нуждается во мне, я всегда помогу ему, чем смогу, это самое важное!

Напомним, что «Динамо» проиграло три последних матча чемпионата России.