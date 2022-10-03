«Матч ТВ» покажет бесплатно три игры 12-го тура чемпионата России

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» в ближайшие выходные покажет три встречи 12-го тура РПЛ на бесплатной основе. Остальные встречи будут доступны на платном канале «Матч Премьер».
7 октября (пятница)
17:25 «Урал» - «Химки» («Матч Премьер»);
8 октября (суббота)
13:55 «Факел» - «Зенит» («Матч Премьер»);
16:00 ЦСКА - «Динамо» («Матч ТВ»);
18:55 «Сочи» - «Локомотив» («Матч Премьер»);
9 октября (воскресенье)
13:55 «Спартак» - «Крылья Советов» («Матч Премьер»);
16:25 «Оренбург» - «Ахмат» («Матч ТВ);
16:25 «Торпедо» - «Пари НН» («Матч Премьер»);
18:55 «Ростов» - «Краснодар» («Матч ТВ).
Прямые текстовые трансляции всех матчей 12-го тура чемпионата России будут доступны на LiveResult.Ru.
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