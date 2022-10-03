«Зенит» посредством своего официального сайта объявил о переходе на новую должность Владислава Радимова. Теперь он является советником генерального директора клуба по развитию молодёжного футбола.

В последние годы Владислав Радимов тренировал «Зенит-2», который выступает в третьем по рангу футбольном дивизионе России. В понедельник 46-летний специалист покинул этот пост.

«Зенит» пожелал Владиславу Радимову удачи на новой должности.

Отметим, что «Зенит» после одиннадцати сыгранных туров уверенно лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.