​Кержаков готов рассмотреть предложение возглавить «Зенит-2»

В понедельник стало известно, что «Зенит-2» остался без тренера – эту должность покинул Владислав Радимов. Он продолжит работать в питерском клубе, но уже будет выполнять другие функции.

Между тем, на вопрос о возможном назначении в «Зените-2» ответил Александр Кержаков, который в настоящий момент находится без работы.

«Мне никто не предлагал возглавить «Зенит-2», - сказал Кержаков, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

При этом Александр Кержаков заявил о готовности рассмотреть такое предложение.

«Готов рассматривать любые предложения, уже говорил об этом», - высказался молодой специалист.

«Зенит-2» выступает во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России.