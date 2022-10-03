​Бушманов знает, в чём секрет преображения Промеса

Российский тренер Евгений Бушманов высказался насчёт преображения Куинси Промеса. Голландский нападающий прекрасно показывает себя в «Спартаке» - он забил девять голов в одиннадцати прошедших матчах чемпионата России.

«В этом заслуга Абаскаля. При нём «Спартак» наконец-то заиграл в тот футбол, который близок Промесу и его партнёрам. Атакующий, доминирующий, построенный на контроле мяча», - высказался Бушманов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Гильермо Абаскаль принял «Спартак» в июне. На текущий момент команда располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Впрочем, в понедельник вечером обойти «красно-белых» может «Краснодар». Для этого «быкам» нужно набирать три очка в Самаре в гостях у «Крыльев Советов».