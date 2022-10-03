Эммерсон: «Помазуну хватит навыков, чтобы заменить Акинфеева в ЦСКА»

Футболист екатеринбургского «Урала» Эммерсон поделился мнением об игре вратаря команды Ильи Помазуна.

«Помазун - топ-вратарь, 100%. У него хватит навыков заменить Акинфеева. Плюс ЦСКА - более сбалансированная команда, чем «Урал». Работы там поменьше», - передает слова легионера Sport24.

Помазун выступает за «Урал» на правах аренды. Полноценный контракт голкипера принадлежит московскому ЦСКА.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги вратарь провел десять поединков, в которых пропустил 21 гол. После 11 туров екатеринбургская команда занимает 15-е место в турнирной таблице.