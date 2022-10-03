Легионер «Пари НН» Милсон: «Считаю себя одним из лучших игроков РПЛ»

Ангольский полузащитник Милсон, который выступает за «Пари НН», оценил уровень своей игры в российском чемпионате.

«Я считаю себя одним из лучших игроков лиги. Но есть и другие сильные футболисты, которых я уважаю. Кто входит в топ-3? Назову Малкома, Промеса и Зиньковского», - передает слова легионера «РБ Спорт».

Напомним, что Милсон перебрался в «Пари НН» на правах свободного агента в феврале. С того момента он принял участие в 22 поединках российской команды, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

После 11 туров «Пари НН» занимает десятое место в таблице РПЛ.