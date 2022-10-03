Орлов назвал недостатки в игре Кассьерры

Комментатор Геннадий Орлов подверг критике нападающего «Зенита» Матео Кассьерру. Журналист указал на недочеты в игре колумбийского футболиста.

«Кассьерра не открывается, не двигается, не отскакивает в сторону. Он не выглядит хищником, нет азарта. Сергеев сейчас выглядит предпочтительнее», - передает слова Орлова «Спорт-экспресс».

25-летний центральный нападающий перешел в «Зенит» из «Сочи» в летнее трансферное окно. Сделка обошлась «сине-бело-голубым» в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Кассьерра провел 11 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.