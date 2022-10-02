В Медиалиге игрок МФК «Рубина» забил пенальти, исполнив сальто перед ударом

Удар паненкой с одиннадцатиметровой точки уже давно никого не удивляет, в одиннадцатом туре чемпионата российской Премьер-лиги так забил Куинси Промес, но в Медиалиге произошло что-то совсем нетривиальное даже на этом фоне.

В матче МФК «Рубина» и GOATS игрок «Рубина» Норик забил пенальти, перед ударом сделав... сальто. И удар при этом получился вполне хорошим, не по центру, и достаточно сильным.

Конечно, будь в воротах Доннарумма, то, скорее всего, отразил бы удар. Но итальянский чудо-голкипер пока что еще не решился перебраться в Медиалигу. И потому такие удары там пока что проходят!