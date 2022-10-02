​«Локомотив» опустился в зону «стыков»

«Локомотив» в субботу разочаровал армию своих болельщиков, проиграв на своём поле «Уралу» со счётом 2:4. Для московской команды это поражение стало четвёртым подряд в чемпионате России.

В воскресенье турнирное положение «Локомотива» ухудшилось. «Факел» догнал москвичей по очкам (у команд по 9 баллов), но оказался выше за счёт победы в очном матче. Таким образом, «железнодорожники» опустились на 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Теперь статусный клуб располагается в зоне стыковых матчей.

Следующим соперником «Локомотива» в Премьер-лиге будет «Сочи». Команды пересекутся в субботу, 8 октября.