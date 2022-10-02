​Терюшкову задали вопрос о возможной отставке Гогниева

По ходу нынешнего сезона «Химки» уже два раза меняли тренера. В настоящий момент с командой работает Спартак Гогниев. Под руководством этого специалиста команда провела уже шесть матчей, но ни разу не выиграла. На вопрос о возможной отставке Гогниева ответил Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок».

«В «Химках» об этом не идёт никаких разговоров. Мы приняли Гогниева в команду и договорились с ним, что он будет делать новую команду», - сказал Терюшков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ближайший матч чемпионата России «Химки» проведут 7 октября. В этот день команда Спартака Гогниева будет играть против «Урала» на поле соперника.

Отметим, что в последний раз «Химки» побеждали ещё под руководством Сергея Юрана 7 августа.