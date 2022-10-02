Игрок «Спартака» заявил, что хочет перейти в «Реал»

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил о желании попробовать свои силы в Европе. В частности, футболист подчеркнул, что хотел бы поиграть за мадридский «Реал».

«Хочется в Европу. Если честно, мне по душе Ла Лига, где все через пас. Хочется в «Реале» поиграть», - приводит слова российского хавбека «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 12 поединках «народной команды», в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

В составе «красно-белых» Руслан выступает с сентября 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.