Игроки, сменившие свои амплуа

Иногда в жизни случаются странные метаморфозы. Человек по своей натуре гуманитарий, но влюбляется в технические науки и меняет направление своей деятельности. Иногда такие перемены вызваны жизненной необходимостью. Новые профессии получают уже и в зрелом возрасте. Не исключением являются и футболисты, которые меняют свои амплуа, получая новый простор для творчества. О таких случаях – в этой статье.

Смена амплуа зачастую связана с нехваткой игроков той или иной позиции. Такая необходимость возникла перед Гусом Хиддинком в преддверии чемпионата Европы-2008. Быстрый левый крайний ЦСКА Жирков был одной из ключевых фигур армейцев, принимая участие в большинстве забитых мячей, либо забивая сам. Поэтому решение голландского специалиста выглядело весьма удивительным. Сам же Хиддинк впоследствии вспоминал: «Сначала ему не понравилось. Но мне было интересно на него смотреть, и нравилась его игра в первую очередь как защитника. Это один из лучших защитников в мире, с кем я работал». Именно благодаря своему новому амплуа Жирков стал игроком «Челси» и расширил область своих действий на всю левую бровку.

Противоположная история произошла с Гаретом Бэйлом. 17-летний валлийский полузащитник появился на поле АПЛ в майке «Саутгемптона» на левой бровке обороны. Впоследствии Гарет сменил не только фланг, но и своё расположение на поле, переместившись в линию атаки. Взрывная скорость и голевое чутье сыграли в этом роль. И, конечно, доверие тренеров. Начало всем «превращениям» положил наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп, который предложил Бэйлу сыграть в атаке по левому краю. В мадридский «Реал» валлиец переходил, уже будучи уверенным форвардом. Не смог найти себя в атаке Андреа Пирло, игравший атакующего полузащитника и даже чистого нападающего в «Брешии», «Интере» и «Реджине». Карло Анчелотти увидел талант плеймейкера у Пирло, сделав его классическим центральным полузащитником. Такому игроку не дал пропасть!

Достаточно часты истории, когда в рамках одного амплуа игроки меняют месторасположение на поле. Рамос и Коло Туре переходили с фланга обороны в центр, Лам двигался по линии полузащиты, Швайнштайгер опускался с центра в опорную зону. Однако самая необычная смена позиции произошла у Петера Шмейхеля. Будущий чемпион Европы 1992 года вообще увлекался популярным в Дании гандболом, поигрывая для разнообразия в футбол. Однако в конечном счёте Шмейхель выбрал футбол, о чём, безусловно, не пожалел. Однако в начале карьеры (с 18 до 21 года!) Петер выступал за скромные «Гладсаксе» и «Видовре» в роли форварда! И даже сохранилась статистическая информация о том, что во Второй лиге Дании нападающий Петер Шмейхель забил восемь голов! Через 15 лет будет невероятная победа в Лиге чемпионов, но кто-то видел, как будущая звезда голкиперского цеха забивал голы. Неудивительно, что, будучи вратарём, Шмейхель регулярно поражал ворота соперника, в том числе и волгоградского «Ротора».

Иногда в превращения на поле просто не верится. Но стоит только попробовать – и игрок может раскрыться с новой стороны. И в этом конечно же заслуга наставников, которые своевременно это могут разглядеть.

Константин Лицин