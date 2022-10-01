Наставник «Санта-Коломы» Черышев: Башкиров тренируется с нами

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев рассказал о том, что защитник Евгений Башкиров присоединился к андоррскому клубу.

«Он вышел на связь буквально неделю назад, может, даже чуть меньше. Он уже приехал, тренируется с нами», — цитирует слова Черышева «РБ Спорт».

Тренер отметил, что осталось решить вопрос с документами, но неизвестно, сколько времени это займет.

Напомним, 31-летний Башкиров является свободным агентом с апреля этого года. Последним клубом футболиста был польский «Заглембе», за который он провел 45 матчей, забил 5 голов и записал на свой счет две результативные передачи.