Клуб Кокорина устроит вечеринку для фанатов перед выездной игрой

Новый клуб Александра Кокорина «Арис» устроит вечеринку для своих болельщиков перед выездным матчем чемпионата Кипра.

Коллектив из Лимасола предложил болельщикам собраться в одном из городских баров за несколько часов до игры против «Пафоса», а затем вместе отправиться на стадион соперника. «Мы пригласили болельщиков, среди которых преимущественно семьи с детьми, на разминку в клубный бар: подготовили развлекательную программу и угощения как для взрослых, так и для детей», – рассказал директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев, чьи слова цитирует издание «Чемпионат».

Алексей отметил, что в такой небольшой стране как Кипр реалистично совместить домашние мероприятия для фанатов с выездной игрой, а такая практика поможет болельщикам стать ближе к клубу и поддерживать его в любом матче.

Напомним, что поединок пятого тура кипрского первенства пройдет завтра, 2 октября.

