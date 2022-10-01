Агент Маркова рассказал о планах игрока

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда Евгения Маркова, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«К сожалению, нам не удалось найти клуб для Маркова. Понятное дело, что все расстроены, так как были некоторые варианты. Теперь Евгений будет тренироваться до зимы отдельно», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Агент выразил надежду на то, что Марков будет заниматься с одним из клубов Российской премьер-лиги, сейчас идут переговоры об этом варианте, а зимой поиски команды будут продолжены.

Напомним, последним клубом 28-летнего нападающего был тульский «Арсенал», в котором он провел один сезон.