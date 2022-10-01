Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кержаков рассказал, что вёл переговоры с клубом РПЛ

01 Октября 2022 • 16:04 Комментировать

Экс-наставник «Пари НН» Александр Кержаков поделился информацией о том, были ли у него предложения от клубов РПЛ.

«У меня были переговоры с одним клубом относительно недавно, но не более того. Мы не договорились с одним клубом РПЛ по бытовым вопросам, поэтому не срослось», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Тренер отметил, что сейчас он ни с кем не ведет переговоры, потому что никаких предложений пока нет.

Напомним, Кержаков возглавлял нижегородский клуб в сезоне-2021/22. По итогам сезона «Пари НН» занял 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Нынешним наставником команды является Михаил Галактионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Оренбург 4:1 Сочи 3.65 3.90 1.95
Идет 22 минута Химки 0:1 ЦСКА Москва 6.80 4.60 1.48
01.10  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.85 3.75 4.30
02.10  14:00 Факел ... Торпедо Москва 1.81 3.85 4.40
02.10  16:30 Зенит ... Ростов 1.45 4.80 7.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
16:54 · Кубок России
Литвинов — об игре в три центральных защитника: «Это не зависит от турнира»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «У зенитовских бразильцев можно поучиться спокойствию и работе с мячом»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Состояние у команды немного не такое, какое хотелось бы»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Клуб Кокорина устроит вечеринку для фанатов перед выездной игрой
16:29 · Россия. Премьер-лига
Агент Маркова рассказал о планах игрока
16:28 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Нужно немного времени на адаптацию, но думаю, Медина сегодня появится на поле»
16:27 · Россия. Премьер-лига
​В составе ЦСКА из-за травмы произошла замена перед матчем
16:23 · Россия. Премьер-лига
​У «Сочи» - 5 поражений в 7 последних играх
16:22 · Россия. Премьер-лига
Глава КДК РФС: Момент с Сычевым не входит в нашу юрисдикцию
16:20 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал победу над «Сочи»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Сычевой раскрыл подробности предложения девушке по ходу матча
16:04 · Россия. Премьер-лига
Кержаков рассказал, что вёл переговоры с клубом РПЛ
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
15:56 · Россия. Первая лига
«Волгарь» в большинстве всё же дожал «Велес»
15:54 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА назвали причину отсутствия Зайнутдинова в заявке на матч с «Химками»
Все новости
Рекомендуем