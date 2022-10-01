Кержаков рассказал, что вёл переговоры с клубом РПЛ

Экс-наставник «Пари НН» Александр Кержаков поделился информацией о том, были ли у него предложения от клубов РПЛ.

«У меня были переговоры с одним клубом относительно недавно, но не более того. Мы не договорились с одним клубом РПЛ по бытовым вопросам, поэтому не срослось», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Тренер отметил, что сейчас он ни с кем не ведет переговоры, потому что никаких предложений пока нет.

Напомним, Кержаков возглавлял нижегородский клуб в сезоне-2021/22. По итогам сезона «Пари НН» занял 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Нынешним наставником команды является Михаил Галактионов.