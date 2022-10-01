Игорь Федотов объяснил, почему Карасёв в Европе работает лучше, чем в России

Экс-арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу Сергея Карасёва.

«Карасёв всегда лучше работал в Европе, чем в России. Потому что подходы к судейству совершенно разные», — заявил Федотов Sport 24.

По словам эксперта, критерии по единоборствам, существующие в Европе, не доносят нашим судьям, поэтому Карасёв не успевал перестроиться, сейчас наши арбитры просто не понимают, как им судить и что делать.

Федотов добавил, что все вопросы нужно задавать департаменту, который возглавляет Николай Иванов, ведь именно он по каким-то причинам не может донести арбитрам, как правильно работать.