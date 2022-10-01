​Караваев – о капитанской повязке в сборной России: «Эйфории точно нет»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев выводил сборную России на товарищеский матч с Кыргызстаном в качестве капитана команды. Караваев стал седьмым капитаном российской сборной в восьми матчах команды под руководством Валерия Карпина. Футболист поделился впечатлениями от этого события.

«Конечно, приятно, но никакой эйфории точно нет. Главное чувство, которое испытывает каждый игрок сборной, не только капитан, - ​это большая ответственность, потому что ты представляешь свою страну, свою родину», - высказался Караваев, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Зенита».

Напомним, что сборная России обыграла команду Кыргызстана в Бишкеке со счётом 2:1. Авторами голов в команде Валерия Карпина стали Александр Соболев и Даниил Уткин.

В следующий раз сборная России должна собраться в ноябре.