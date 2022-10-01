Игрок сборной России Макарчук охарактеризовал Карпина тремя словами

Хавбек «Сочи» и сборной России Артём Макарчук в интервью журналисту «Спорт-экспресса» поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

«В сборной понравилось: атмосфера, тренерский и административный штаб. Охарактеризовать Карпина тремя словами? Требовательный, точный (в своих словах) и позитивный», - сказал полузащитник.

Напомним, что на прошлых выходных сборная России провела товарищескую встречу против команды Киргизии. Спарринг прошел в Бишкеке и завершился волевой победой подопечных Карпина со счетом 2:1. Голами отметились Александр Соболев и Даниил Уткин.