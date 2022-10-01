Николсон: «Промес - лучший футболист в России»

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон поделился мнением о своем одноклубнике – голландском полузащитнике Куинси Промесе.

«Мы с Промесом лучшие друзья, братья. Думаю, что он - лучший футболист в России», - приводит слова ямайского легионера «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Промес провел десять поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

После десяти туров «красно-белые» набрали 19 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь баллов.