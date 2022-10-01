Маслов готов покинуть «Спартак» ради АПЛ

Защитник Павел Маслов, правами на которого владеет московский «Спартак», рассказал о желании попробовать свои силы в Английской премьер-лиге.

«Я хочу достичь больших высот - хочу играть в АПЛ. Это мечта, к которой я иду. Суждено или нет - другой вопрос», - приводятся слова 22-летнего российского футболиста на страницах «РБ Спорта».

Маслов защищает цвета «народной команды» с января 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с «красно-белыми» рассчитано до середины 2024 года. Трансферный ценник – один миллион евро.

В текущем сезоне Павел сыграл пять матчей, не отметившись голевым действиями.