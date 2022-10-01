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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов готов покинуть «Спартак» ради АПЛ

01 Октября 2022 • 10:26 Комментировать (1)

Защитник Павел Маслов, правами на которого владеет московский «Спартак», рассказал о желании попробовать свои силы в Английской премьер-лиге.

«Я хочу достичь больших высот - хочу играть в АПЛ. Это мечта, к которой я иду. Суждено или нет - другой вопрос», - приводятся слова 22-летнего российского футболиста на страницах «РБ Спорта».

Маслов защищает цвета «народной команды» с января 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с «красно-белыми» рассчитано до середины 2024 года. Трансферный ценник – один миллион евро.

В текущем сезоне Павел сыграл пять матчей, не отметившись голевым действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов
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Комментарии (1)
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redwhite1959
01 Октября 2022 в 10:42
До недавнего времени хедлайнером в "Спартаке" был Рассказов. Сейчас "пальму первенства" в этой "номинации" делят Маслов и Литвинов - "чешут" языками направо и налево. И если Литвинов хоть что-то на поле ещё делает, то Маслов - после травмы - на поле появляется от случая к случаю и - как по мне - ничем ещё себя не проявил(( А потому этим ребятам лучше ВООБЩЕ пока помалкивать - пусть Антоха с Джикией за них перед представителями СМИ "отдуваются".
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