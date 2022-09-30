​В руководстве «Химок» отреагировали на информацию о задолженности по зарплатам

В прессу просочилась информация о том, что в «Химках» уже три месяца не было выплат по заработным платам. Комментарий на этот счёт дал Николай Оленев, который недавно занял должность генерального директора подмосковного клуба.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли футболисты не получают зарплату, Оленев сказал Metaratings: «Нет. Я не знаю, при мне такого не было, мы разбираемся и смотрим. Я только вхожу в процесс работы, при мне не было ещё никаких задержек».

«Химки» на текущий момент занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В настоящий момент команда готовится к домашнему матчу чемпионата против ЦСКА. Команды выяснят отношения в субботу, 1 октября.