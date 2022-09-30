​Маслов считает, что «Спартак» способен противостоять любому «Зениту»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался насчёт способности команды противостоять «Зениту» на футбольном поле.

В четверг «Спартак» разгромил «Зенит» в третьем туре группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 3:0. Многие преуменьшают успех «красно-белых», учитывая отсутствие Клаудиньо и замены других бразильцев по ходу игры.

«Из бразильцев у «Зенита» не было лишь Клаудиньо, но был Мантуан - тоже бразилец. «Спартак» может играть с любым «Зенитом», - высказался Маслов, чьи слова приводит «Чемпионат».

В ноябре «Спартак» и «Зенит» снова проведут кубковый матч – теперь на поле питерцев.