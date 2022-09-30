Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес приступил к следующему этапу реабилитации после травмы. Ранее он завершил послеоперационный курс в Кёльне. Обо всём этом рассказывает телеграм-канал «Спартак Информ», приводя видео из аккаунта нигерийского футболиста в социальных сетях.

Напомним, что Виктор Мозес повредил ахиллово сухожилие в средине августа. Нигериец вернётся на футбольное поле только в следующем календарном году.

Отметим, что «Спартак» после десяти туров чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице. В настоящий момент команда Гильермо Абаскаля готовится к гостевой игре против «Пари НН», которая пройдёт в воскресенье, 2 октября.