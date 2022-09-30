Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мозес приступил к следующему этапу реабилитации

30 Сентября 2022 • 17:42 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес приступил к следующему этапу реабилитации после травмы. Ранее он завершил послеоперационный курс в Кёльне. Обо всём этом рассказывает телеграм-канал «Спартак Информ», приводя видео из аккаунта нигерийского футболиста в социальных сетях.

Напомним, что Виктор Мозес повредил ахиллово сухожилие в средине августа. Нигериец вернётся на футбольное поле только в следующем календарном году.

Отметим, что «Спартак» после десяти туров чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице. В настоящий момент команда Гильермо Абаскаля готовится к гостевой игре против «Пари НН», которая пройдёт в воскресенье, 2 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.10  14:00 Оренбург ... Сочи 3.95 3.85 1.91
01.10  16:30 Химки ... ЦСКА Москва 6.80 4.60 1.48
01.10  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.85 3.75 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
18:03 · Россия. Премьер-лига
Гоцук рассказал об отношениях с тренерским штабом «Пари НН»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Гагнидзе: «Серьёзной травмы нет»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Мозес приступил к следующему этапу реабилитации
17:31 · Кубок России
Каррера назвал главного претендента на победу в Фонбет Кубке России
17:24 · Россия. Премьер-лига
Кержаков рассказал, о чём он сожалеет
17:07 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Оптимальные кондиции близко»
16:54 · Россия. Премьер-лига
«Химки» не расплатились с Писаревым, а игроки не получают зарплату с июля
16:36 · Россия. Первая лига
Самошников — о матче с «Арсеналом»: «В следующей игре задача побеждать»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Алдонин считает, что Карпин заслужил награду лучшего тренера сентября в РПЛ
16:14 · Кубок России
Шишкин: Абаскаль заставляет своих футболистов играть на максимуме
15:59 · Россия. Премьер-лига
Глава департамента судейства РФС: У нас нет задачи, чтобы все полюбили судей
15:56 · Россия. Премьер-лига
Каманцев: Карасёв — один из лучших наших арбитров
15:49 · Россия. Премьер-лига
Гайч рассказал, почему решил остаться в ЦСКА
15:36 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов рассказал, что мог завершить игровую карьеру в 17 лет
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Семак оценил «Ростов» Карпина
Все новости
Рекомендуем