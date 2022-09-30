Глава департамента судейства РФС: У нас нет задачи, чтобы все полюбили судей

Павел Каманцев, который возглавляет департамент судейства в Российском футбольном союзе, высказался на тему негатива в адрес арбитров.

«Наша задача – обеспечить, чтобы распределение ошибок – а они неминуемо будут – было наиболее справедливым. Чтобы условно не было больше 2 ключевых ошибок «за» или «против» одной команды. Это мы отслеживаем и ставим лучших арбитров на самые сложные матчи.

А чтобы все полюбили судей… Мы стараемся быть открытыми, но я не уверен, что эту задачу можно решить за год или даже за 10 лет», - сказал Каманцев. Видео с его словами было опубликовано в телеграм-канале «Панк инсайд».