Каманцев: Карасёв — один из лучших наших арбитров

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о работе арбитра Сергея Карасёва.

«Карасёв потерял мотивацию после отстранения от еврокубков? Мы не видим, чтобы у него участились ошибки. Даже статистически не подтверждается», — цитирует слова Каманцева «Чемпионат».

Функционер отметил, что Карасёв получает назначения на самые сложные игры, если он судил полуфинал чемпионата Европы, то это не значит, что он не может ошибаться. Карасёв является одним из лучших арбитров в стране, он не может потерять мотивацию, ведь ему необходимо зарабатывать денежные средства для своей семьи, подытожил Каманцев.