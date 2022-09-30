Игрок сборной России может покинуть «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин недоволен малым количеством игровой практики в клубе. Об этом в разговоре с журналистом «Чемпионата» поведал его агент Александр Клюев.

«Сложившаяся ситуация Алексея не устраивает. Не исключаю, что при таком развитии событий зимой придется искать решение, которое устроило бы все стороны», - передает слова агента «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний полузащитник провел шесть поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

За «сине-бело-голубых» Сутормин выступает с июля 2019 года. Его трудовое соглашение с «Зенитом» рассчитано до середины 2025 года.