Мостовой отреагировал на интерес из Серии А

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал информацию об интересе со стороны итальянских клубов. Ранее сообщалось, что подписать игрока хотят «Лацио», «Монца», «Сампдория» и еще несколько клубов.

«Читал. Пока ничего не знаю. Мне никто не звонил. Ничего не могу сказать. Из всех команд в списке помню «Лацио». Если мне позвонят, вы тоже узнаете», - приводит слова хавбека издание Sport24.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 13 поединках за «сине-бело-голубых», в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года, его стоимость оценивается в 3,5 миллиона.