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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капитан «Спартака» Джикия высказался о ситуации в России

30 Сентября 2022 • 08:22 Комментировать

Защитник и капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о нынешней ситуации в стране. Не так давно правительство объявило частичную мобилизации на территории России.

«Тяжелая ситуация во всей стране. Удается ли концентрироваться на футболе? Да. За счет того, что это моя работа, а ее я должен выполнять профессионально. Чтобы выполнять профессионально, нужно концентрироваться», - приводит слова футболиста «народной команды» издание «Чемпионат».

В последнем поединке, состоявшемся 29 сентября, «Спартака» встречался с петербургским «Зенитом». Кубковый матч завершился крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0. Дубль оформил Куинси Промес, а еще один мяч себе в актив записал Александр Соболев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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