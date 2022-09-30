Капитан «Спартака» Джикия высказался о ситуации в России

Защитник и капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о нынешней ситуации в стране. Не так давно правительство объявило частичную мобилизации на территории России.

«Тяжелая ситуация во всей стране. Удается ли концентрироваться на футболе? Да. За счет того, что это моя работа, а ее я должен выполнять профессионально. Чтобы выполнять профессионально, нужно концентрироваться», - приводит слова футболиста «народной команды» издание «Чемпионат».

В последнем поединке, состоявшемся 29 сентября, «Спартака» встречался с петербургским «Зенитом». Кубковый матч завершился крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0. Дубль оформил Куинси Промес, а еще один мяч себе в актив записал Александр Соболев.