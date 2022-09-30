Литвинов: «Всегда честь играть за сборную России»

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов высказался о недавней поездке в ряды национальной сборной России.

«Есть ли мотивация играть за сборную, когда нет официальных матчей? Конечно, есть. Всегда честь играть за нашу сборную. Тренироваться в сборной России - это самое лучшее», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что в минувший уик-энд сборная России провела товарищескую встречу с национальной командой Киргизии. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали волевую победу со счетом 2:1. Голами отметились Александр Соболев и Даниил Уткин.