Промес: «Я счастлив в России, чувствую себя здесь прекрасно»

Голландский легионер Куинси Промес рассказал о своем состоянии на фоне новостей о частичной мобилизации на территории России.

«Я счастлив в России. Чувствую себя здесь прекрасно», - приводятся слова полузащитника на страницах издания «Чемпионат».

В четверг, 29 сентября, «Спартак» провел поединок против петербургского «Зенита» в матче группового турнира Фонбет Кубка России. «Красно-белые» отпраздновали разгромную победу со счетом 3:0.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги голландец провел десять поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.