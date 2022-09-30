Форвард «Спартака» Соболев забил в шести матчах подряд

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев проводит успешный отрезок сезона. Футболист отметился в шести подряд матчах.

В четверг, 29 сентября, форвард принял участие в матче группового этапа Фонбет Кубка России против петербургского «Зенита». «Красно-белые» отпраздновали крупную победу со счетом 3:0, один из голов себе в актив записал Соболев.

Напомним, что ранее Александр расписался в воротах сборной Киргизии, столичного «Локомотива», «Факела», «Ростова» и вновь «Зенита».

В текущем розыгрыше РПЛ Соболев поучаствовал в десяти матчах, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.