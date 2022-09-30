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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Спартака» Соболев забил в шести матчах подряд

30 Сентября 2022 • 06:58 Комментировать

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев проводит успешный отрезок сезона. Футболист отметился в шести подряд матчах.

В четверг, 29 сентября, форвард принял участие в матче группового этапа Фонбет Кубка России против петербургского «Зенита». «Красно-белые» отпраздновали крупную победу со счетом 3:0, один из голов себе в актив записал Соболев.

Напомним, что ранее Александр расписался в воротах сборной Киргизии, столичного «Локомотива», «Факела», «Ростова» и вновь «Зенита».

В текущем розыгрыше РПЛ Соболев поучаствовал в десяти матчах, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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