​Мостовой отреагировал на ругательство Писарева в свой адрес

Член тренерского штаба Валерия Карпина в сборной России Николай Писарев с матом ответил на вопрос об Александре Мостовом, назвавшем его аферистом. Бывший игрок «Сельты» дал комментарий по поводу такой реакции Писарева.

«Мне извиняться не за что. Мы можем посылать друг друга каждый день по 10 раз. В этом ничего такого. Конечно, меня это не обидело. Меня в жизни столько раз обижали и оскорбляли!» - высказался Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

В четверг Николай Писарев приехал на матч третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». Следить за матчем во всех подробностях можно в текстовой трансляции на LiveResult.