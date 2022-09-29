Андрей Мостовой в обозримом будущем может перебраться в Италию. Ряд клубов из этой страны, в том числе «Верона», проявляют интерес к 24-летнему нападающему. Футбольный функционер Роман Орещук предположил, какую сумму» Зенит» будет просить за Мостового у потенциальных покупателей.

«Контракт Мостового с «Зенитом» заканчивается летом 2024 года, а это значит, что питерцы не отдадут Андрея за 2-5 млн евро, они, как мне кажется, будут просить минимум 10 млн евро», - высказался Орещук, чьи слова приводит «РБ Спорт».

В сезоне 2022/2023 Андрей Мостовой сыграл в 13 матчах «Зенита». В них нападающий записал на свой счёт пять голов.

В четверг «Зенит» проведёт кубковый матч в гостях у «Спартака». Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.