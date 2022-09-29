Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой интересен нескольким итальянским клубам. Ранее мы сообщали, что среди клубов, которые держат 24-летнего игрока сборной России на радаре, находится «Верона».

Комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал Франческо Марокку, который занимает должность спортивного директора «Вероны». Он не стал опровергать информацию об интересе клуба к Мостовому.

«Я не могу говорить, интересуется ли «Верона» тем или иным футболистом, но могу сказать, что мы не предлагали контракт Андрею Мостовому», - сказал Марокку.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Андрея Мостового в 3,5 миллиона евро.